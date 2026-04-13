13 апреля, 10:49

В России предложили восстановить около 700 самолетов Ан-2

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В СибНИА имени С. А. Чаплыгина заявили о возможности возвращения в эксплуатацию простаивающих самолетов Ан-2, которые сейчас находятся на хранении у частных владельцев и организаций, передала газета "Известия".

По оценке разработчиков, в России можно восстановить около 700 моделей. В институте отмечают, что значительная часть парка технически пригодна к полетам, а износ ресурса оценивается примерно в 25–30%.

Специалисты подчеркнули, что у Ан-2 отсутствует жесткий календарный срок службы, что позволяет продлевать его эксплуатацию при условии модернизации и регулярного технического обслуживания.

В СибНИА посчитали, что обновление парка таких самолетов может частично решить проблему дефицита провозных мощностей на местных авиалиниях в ближайшие 5–7 лет до появления новых воздушных судов аналогичного класса.

По прогнозам института, потенциальный жизненный цикл Ан-2 может продолжаться вплоть до 2100 года, а ресурс двигателя АШ-62ИР – до 2063 года. В качестве меры продления эксплуатации предлагается замена двигателей на современные аналоги, включая Pratt&Whitney PT6A-67V, Honeywell TPE331-12 или российский ТВД-10Б, а также модернизация кабины и обновление приборного оборудования.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия запускает производство отечественного среднемагистрального самолета Ту-214. По его словам, сертификация воздушного судна была завершена в декабре 2025 года.

