16-летнего подростка обвинили в 4 терактах на железной дороге в Подмосковье

16-летнего жителя Московской области обвинили в совершении 4 террористических актов на железной дороге, сообщила пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый согласился выполнять преступные акции во время переписки с неизвестным лицом в одном из мессенджеров. В частности, в апреле текущего года подросток совершил 16 поджогов объектов транспортной инфраструктуры, необходимой для безопасного движения поездов.

Инциденты произошли на 26-м и 28-м километре железнодорожного перегона станций Бирюлево – Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), а также на 55-м и 60-м километре станций Львовская и Молоди Курского направления МЖД.

Личность и местонахождение подростка было установлено сотрудниками управления на транспорте МВД РФ по ЦФО. По факту инцидентов возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Теракт").

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы", – говорится в сообщении.

Ранее суд вынес приговор трем жителям Ивановской области 2003, 2006 и 2009 годов рождения, которые подожгли вышки сотовой связи. Выяснилось, что они совершили террористический акт по заданию куратора с Украины, за это им обещали денежное вознаграждение.

