ФСБ задержала россиянина, который хотел продать части подлодки за рубеж

Фото: depositphotos/Grigorenko

Правоохранители задержали россиянина, который пытался продать за рубеж комплектующие для ремонта двигателя подлодки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Там рассказали, что детали, которые гражданин собирался передать иностранцу, используются в дизельгенераторе подводных лодок проекта "Варшавянка". В итоге эта попытка была предотвращена.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконных экспорте или передаче товаров или технологий, вооружения или военной техники. Мужчину заключили под стражу. Сейчас правоохранители проводят ряд следственных действий и оперативных мероприятий.

