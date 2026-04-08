08 апреля, 11:38

ФСБ задержала россиянина, который хотел продать части подлодки за рубеж

Правоохранители задержали россиянина, который пытался продать за рубеж комплектующие для ремонта двигателя подлодки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Там рассказали, что детали, которые гражданин собирался передать иностранцу, используются в дизельгенераторе подводных лодок проекта "Варшавянка". В итоге эта попытка была предотвращена.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконных экспорте или передаче товаров или технологий, вооружения или военной техники. Мужчину заключили под стражу. Сейчас правоохранители проводят ряд следственных действий и оперативных мероприятий.

Ранее 18-летнего жителя Челябинска задержали за подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства. Уточнялось, он поддерживал контакты со спецслужбами Украины. В доме молодого человека нашли и изъяли 1,5 килограмма самодельного бризантного взрывчатого вещества, средства связи и записи на украинском языке.

