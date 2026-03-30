30 марта, 13:38

Происшествия

Грузовики с санкционными товарами угнали из зоны таможни в Калужской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Калужской области возбудили уголовное дело о грабеже после угона грузовиков, в которых находилась санкционная продукция на сумму более 3 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

По данным ведомства, фигуранты ранее неоднократно ввозили в Россию запрещенные товары. После того как таможня задержала грузовики с продукцией и поместила их на хранение, злоумышленники проникли на территорию зоны контроля, угнали большегрузы и скрылись, протаранив ограждение.

Как уточнили в УФСБ, подозреваемых задержали совместно с сотрудниками ГИБДД. Похищенные грузовики с товаром возвращены в зону таможенного контроля.

Ранее в Якутии 27-летняя девушка избила таксиста и угнала его машину. Как рассказал 26-летний водитель, инциденту предшествовала ссора с пьяной пассажиркой, которая выпивала в машине алкоголь.

Несмотря на конфликт, таксист довез женщину до пункта назначения, но та отказалась выходить из автомобиля. Когда мужчина вышел из салона, чтобы позвонить в полицию, девушка перелезла на водительское сиденье и нажала педаль газа.

Вскоре машина была найдена перевернутой с серьезными механическими повреждениями. Злоумышленница при задержании пыталась оказать сопротивление правоохранителям, в связи с чем в отношении нее был составлен протокол о неповиновении сотрудникам полиции.

