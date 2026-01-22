В Москве задержан подозреваемый в краже 26 иномарок из автосалона

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже 26 иномарок из автосалона, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

В полицию обратился представитель автосалона, который указал в заявлении, что машины были похищены в течение полугода с автостоянки в Дорожном проезде. Иномарки использовались для нужд организации, в том числе в рекламных целях, а ущерб превысил 64 миллиона рублей.

Злоумышленника установили и задержали после оперативно-разыскных мероприятий правоохранителей Южного административного округа и оперативников Московского уголовного розыска.

Предварительно, бывший работник компании договорился о противоправной сделке со скупщиком, которого нашел в одном из мессенджеров. Покупатель оплатил автомобили и обеспечил их вывоз с территории автостоянки на эвакуаторе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Семь похищенных автомобилей удалось обнаружить в нескольких регионах России, розыск остальных продолжается.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств криминальной деятельности фигуранта и задержание соучастников", – заключила Волк.

Ранее в Москве женщина угнала снегоуборочную машину. В полицию обратился представитель обслуживающей компании. В день кражи он забрал с собой ключи зажигания, однако злоумышленницу это обстоятельство не остановило.

