Москвичка угнала снегоуборочную машину на Тимирязевской улице

Женщина угнала снегоуборочную машину на улице Тимирязевской в Москве, пока сотрудник городских служб ненадолго заглушил оборудование и отошел в подсобное помещение. Об инциденте сообщило ГУ МВД России по столице.

После пропажи машины представитель обслуживающей компании обратился в полицию. Примечательно, что работник забрал с собой ключи зажигания, однако злоумышленницу это обстоятельство не остановило.

Подозреваемую удалось задержать неподалеку от места происшествия. Ей оказалась ранее судимая 39-летняя москвичка. Материальный ущерб составил 139 тысяч рублей, снегоуборочную машину изъяли.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Ей избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее полицейские задержали 39-летнего жителя подмосковных Люберец, угнавшего иномарку в Реутове.

По данным следствия, ранее судимый злоумышленник, используя специальное оборудование, проник в автомобиль, запустил двигатель, сменил номера на фальшивые и уехал с места преступления.