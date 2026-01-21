Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 14:39

Происшествия

Москвичка угнала снегоуборочную машину на Тимирязевской улице

Видео: 77.мвд.рф

Женщина угнала снегоуборочную машину на улице Тимирязевской в Москве, пока сотрудник городских служб ненадолго заглушил оборудование и отошел в подсобное помещение. Об инциденте сообщило ГУ МВД России по столице.

После пропажи машины представитель обслуживающей компании обратился в полицию. Примечательно, что работник забрал с собой ключи зажигания, однако злоумышленницу это обстоятельство не остановило.

Подозреваемую удалось задержать неподалеку от места происшествия. Ей оказалась ранее судимая 39-летняя москвичка. Материальный ущерб составил 139 тысяч рублей, снегоуборочную машину изъяли.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Ей избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее полицейские задержали 39-летнего жителя подмосковных Люберец, угнавшего иномарку в Реутове.

По данным следствия, ранее судимый злоумышленник, используя специальное оборудование, проник в автомобиль, запустил двигатель, сменил номера на фальшивые и уехал с места преступления.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика