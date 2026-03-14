Собянин: более 3 тыс школьников из Москвы вышли в финал всероссийской олимпиады

Свыше 3 тысяч столичных школьников в этом году вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников по робототехнике, русскому языку, физике и химии. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, данное количество финалистов является рекордным. В частности, за победу в олимпиаде по робототехнике поборются 126 школьников. Собянин отметил, что это на 38% больше, чем в прошлом году.



Также продемонстрируют свои знания по химии 197 детей (+10%), по русскому языку – 234 учеников (+15%), а по физике – 199 школьников (+13%).

Кроме того, мэр рассказал о столичной сборной по искусственному интеллекту, которая была сформирована впервые. В ее состав вошли 128 учеников.



Собянин отметил, что московские школьники готовились к олимпиаде под руководством опытных учителей и преподавателей ведущих университетов столицы. Ученики во время сборов решали задания, посещали лекции и семинары.



Финалы олимпиад пройдут в период с 14 марта по 3 мая в разных регионах России. Москва примет турниры по 8 предметам из 24, в том числе по математике, информатике, труду, а также испанскому, итальянскому, китайскому, французскому и английскому языкам.



Мэр напомнил, что в 2025-м году сборная Москвы показала высокий результат, завоевав 1863 диплома победителей и призеров. Кроме того, более 100 детей стали лучшими сразу по нескольким дисциплинам.



"Убежден, в этом году результаты тоже будут хорошие. Верю в наших ребят и желаю им успехов!", – заключил Собянин.

Ранее столичные школьники стали победителями в финале Открытой олимпиады по программированию. Москвичи получили 52 диплома. 22 из них – первой степени, 21 – второй, 9 – третьей.

Всего в конкурсе приняли участие 190 жителей столицы. В режиме реального времени им предстояло написать код, который проверяла специальная система.

