Угонщика с комплектом поддельных автомобильных номеров задержали в Подмосковье

Фото: 50.мвд.рф

В Подмосковье полицейские задержали 39-летнего жителя Люберец, угнавшего иномарку в Реутове, с комплектом поддельных автомобильных номеров, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.

Стоимость похищенной машины оценивается в почти 4 миллиона рублей. По данным следствия, ранее судимый злоумышленник, используя специальное оборудование, проник в автомобиль, припаркованный во дворе дома. Мужчина запустил двигатель иномарки, сменил номера на фальшивые и уехал с места преступления.

Путь угнанной машины смогли отследить оперативники. Задержание злоумышленника произошло в Котельниках, где мужчина припарковал автомобиль. В салоне иномарки, помимо поддельных номеров, полицейские обнаружили спецоборудование для вскрытия и запуска машин, подчеркнули в пресс-службе подмосковного главка МВД.

До суда мужчина будет находиться под арестом.

Ранее в американском штате Иллинойс мужчина угнал машину скорой помощи с врачом внутри. В местной полиции уточнили, что инцидент произошел, когда бригада медиков отправилась на обед, а автомобиль стоял припаркованным у ресторана Portillo's.

Врач, находившийся в машине в момент попытки угона, успел вызвать спецслужбы, что позволило полицейским оперативно начать преследование. При задержании злоумышленник пострадал, его доставили в больницу.