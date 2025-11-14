Житель Иванова снимал госномера с авто, считая их владельцев нарушителями

Фото: 37.мвд.рф

Житель Иванова снимал госномера с автомобилей, так как считал их владельцев нарушителями правил парковки, сообщает УМВД РФ по области.

Отмечается, что 37-летний мужчина на протяжении полугода похищал номера транспортных средств на территории Фрунзенского района и выбрасывал их. По его словам, он хотел наказать нарушителей ПДД, поскольку они якобы парковались в неположенных местах.

При этом уточняется, что сотрудники полиции не выявляли таких правонарушений.

Сейчас мужчину планируют привлечь к административной ответственности по статье "Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства".

При этом раньше он не привлекался к административной и уголовной ответственности, с ним была проведена разъяснительная беседа. Ему грозит либо штраф до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее стало известно, что житель Красноярска инсценировал угон машины, чтобы не ехать с женой по магазинам. Он оставил ее на острове Отдыха, а для большей правдоподобности повредил автомобиль и положил на капот куртку, которую нашел рядом. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

