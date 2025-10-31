Водителям напомнили, что за листья на госномере можно получить штраф

Фото: 123RF.com/vishark

Водители, которые специально заклеивают номера машин листьями, могут получить штраф в размере 5 тысяч рублей, рассказал Агентству "Москва" ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Он объяснил, что граждане, которые управляют автомобилями с заклеенными номерами, подвергаются административному штрафу или лишаются прав на срок от 1 до 3 месяцев. При этом если человека снова уличат в заклеивании номера, то административное наказание будет строже – лишение прав от 1 до 1,5 года.

К штрафу может привести даже случайное загрязнение номеров из-за неблагоприятных погодных условий, плохой уборки улиц или езды по бездорожью. Загрязнение может помешать идентификации номеров.

"В данном случае это является непреднамеренной ситуацией. Однако отсутствие умысла на сокрытие номеров машины не освободит от административной ответственности", – подчеркнул юрист.

В таком случае автомобилист получит либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей. Эксперт также добавил, что наказание грозит только в том случае, если машина находится в движении. Если автомобиль припаркован, состава административного правонарушения не будет.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволяет платное бронирование красивых номеров для автомобилей через "Госуслуги". Решение о доступности номеров, а также порядок резервирования и размер платы будет принимать уполномоченный регистрирующий орган.

