В ГД внесен проект о платном бронировании красивых номеров для авто через "Госуслуги"

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий платное бронирование красивых номеров для автомобилей через "Госуслуги". Документ размещен в электронной базе ГД.

Авторами инициативы выступили депутаты от партии "Новые люди". Согласно пояснительной записке, предложение предусматривает дополнение Федерального закона новой статьей 13.1 "Резервирование государственных регистрационных номеров транспортных средств". Она будет давать автовладельцам право за плату зарезервировать желаемый номерной знак через портал "Госуслуги", если он свободен и не используется.

Решение о доступности номеров, а также порядок резервирования и размер платы будет принимать уполномоченный регистрирующий орган. При этом внесенная плата возвращаться не будет.

Вместе с тем возможность сохранить или забронировать государственный регистрационный номер будет доступна и при личном обращении автовладельца в регистрационное подразделение.

Как указали авторы предложения, нынешнее законодательство не позволяет водителям выбирать конкретный номерной знак при регистрации машины, поскольку действующий распорядок предполагает присвоение случайным образом.

Данный пробел в правовом регулировании, по мнению депутатов, поспособствовал появлению стабильного теневого рынка уникальных комбинаций номеров. При этом принятие законопроекта поможет сделать процесс их получения прозрачным, удобным и доступным для всех автовладельцев, уверены парламентарии.

Ранее Совет по правам человека при президенте (СПЧ) призвал прекратить выдачу автомобильных номеров без триколора. Соответствующее обращение было направлено в адрес главы МВД Владимира Колокольцева.

Как пояснил глава СПЧ Валерий Фадеев, в стране есть два ГОСТа автономеров, что разрешает водителям ездить без триколоров. Однако, по его мнению, таким образом автовладельцы проявляют пренебрежение к государству и отрицают светскую власть.