Член СПЧ Меркачева: на автономерах без триколора ездят владельцы очень дорогих машин

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Зачастую с автомобильными номерами без триколора ездят владельцы очень дорогих машин из определенных российских регионов, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с "Газетой.ру".

"ГОСТ должен быть един для всех. Иначе получается, что кто-то считает, что ГОСТ не нужен, а кто-то считает, что нужен", – указала она.

По словам Меркачевой, ГОСТ подразумевает триколор, но некоторые граждане убирают его с номеров. При этом это не относится к владельцам машин из Китая, Евросоюза, Белоруссии, Украины.

"Здесь речь именно о машинах, которыми владеют российские граждане, которые прошли регистрацию в России", – подчеркнула член СПЧ.

Ранее глава совета Валерий Фадеев обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на использование автономеров без российского триколора. Он указывал, что такие граждане могут показывать свое пренебрежение к государству или даже призывать к сепаратизму.

Фадеев призвал разработать единый стандарт и исключить другие трактовки закона, так как по ГОСТу 2018 года флаг должен присутствовать, а по ГОСТу 1993 года – нет.

