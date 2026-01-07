Reuters: Белый дом рассматривает силовое решение вопроса о приобретения Гренландии

Фото: depositphotos/tupungato

Администрация президента США Дональда Трампа активно рассматривает различные сценарии присоединения Гренландии, включая покупку острова или применение военной силы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из окружения американского лидера.

По словам источника, вопрос о приобретении острова остается в приоритете, и Трамп намерен добиться сделки в ходе своего нынешнего президентского срока, несмотря на позицию союзников по НАТО. В Белом доме эту инициативу считают жизненно важной для национальной безопасности, позволяющей усилить сдерживание противников США в Арктическом регионе.

Также отмечается, что Трамп неоднократно возвращался к теме Гренландии. В 2019 году он публично интересовался возможностью ее покупки, а в марте 2025 года заявил об уверенности в аннексии, пообещав ввести торговые пошлины против Дании в случае отказа.

Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN усомнился в законности контроля Дании над Гренландией. По его словам, Гренландия должна стать частью США для обеспечения безопасности арктического региона и защиты интересов НАТО.