Трамп назначил губернатора Луизианы Лэндри спецпосланником США по Гренландии

Фото: AP Photo/Pool The Advocate/Michael Johnson

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри на пост спецпосланника США по Гренландии. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

"Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и будет решительно продвигать интересы нашей страны в области безопасности, защиты и выживания наших союзников и, по сути, всего мира. Поздравляю, Джефф!" – написал президент США.

Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для Штатов владеть Гренландией в конце прошлого года. После этого правительство Дании, частью которого является остров, сообщило об увеличении расходов на его оборону.

По информации СМИ, в администрации Трампа хотят втянуть Гренландию в сферу влияния Соединенных Штатов вместо аннексии острова. В частности, Белый дом рассматривает возможность предложить властям Гренландии договор о свободной ассоциации с США.