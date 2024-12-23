Премьер Гренландии заявил Трампу, что остров не продается

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Гренландия не продается и никогда не будет продаваться, заявил премьер-министр островного государства Муте Эгеде. Его слова передает "Радио 1" со ссылкой на его интервью агентству Reuters.

Таким образом политик прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом.

"Мы не должны проиграть долгую борьбу за свободу", – подчеркнул Эгеде.

Слова Трампа о Гренландии прозвучали на фоне принятого им решения о назначении нового американского посла в Дании. Эту должность получил бывший посол Штатов в Швеции и предприниматель Кен Хауэри.

Ранее избранный президент США пригрозил вернуть Панамский канал в собственность страны, раскритиковав высокие тарифы, взимаемые за использование канала. По словам Трампа, канал играет огромную роль в экономике и национальной безопасности США.

В ответ на это глава государства Хосе Рауль Мулино заявил, что каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме. Он также подчеркнул, что суверенитет и независимость страны не могут быть предметом переговоров.