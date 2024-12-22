Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США

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Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил вернуть Панамский канал в собственность Штатов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Республиканец раскритиковал высокие тарифы, взимаемые за использование канала.

"Плата, взимаемая Панамой, просто смехотворна, особенно, если учесть необычайную щедрость, которую в отношении Панамы проявили США. Это полное "обдирание" нашей страны должно немедленно прекратиться", – приводит РИА Новости сообщение Трампа.

Политик отметил, что данный канал играет огромную роль в экономике и национальной безопасности США.

Помимо этого, Трамп выразил недовольство тем, что Панамским каналом пользуется Китай, заявив, что это противоречит условиям сделки по передаче канала.

"Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", – пригрозил Трамп.

Ранее Дональд Трамп во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил ему, что Канада может стать 51-м штатом США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе.

Позже аналогичное предложение республиканец сделал и Мексике. По его словам, США субсидирует Канаду на сумму более чем 100 миллиардов долларов в год, а Мексику – почти на 300 миллиардов долларов в год.