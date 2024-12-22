22 декабря, 07:57Политика
Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США
Фото: 123RF/palinchak
Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил вернуть Панамский канал в собственность Штатов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Республиканец раскритиковал высокие тарифы, взимаемые за использование канала.
"Плата, взимаемая Панамой, просто смехотворна, особенно, если учесть необычайную щедрость, которую в отношении Панамы проявили США. Это полное "обдирание" нашей страны должно немедленно прекратиться", – приводит РИА Новости сообщение Трампа.
Политик отметил, что данный канал играет огромную роль в экономике и национальной безопасности США.
Помимо этого, Трамп выразил недовольство тем, что Панамским каналом пользуется Китай, заявив, что это противоречит условиям сделки по передаче канала.
"Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", – пригрозил Трамп.
Ранее Дональд Трамп во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил ему, что Канада может стать 51-м штатом США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе.
Позже аналогичное предложение республиканец сделал и Мексике. По его словам, США субсидирует Канаду на сумму более чем 100 миллиардов долларов в год, а Мексику – почти на 300 миллиардов долларов в год.
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