Трамп хочет отменить выдачу гражданства США по праву рождения

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Избранный президент США Дональд Трамп намерен отменить практику предоставления американского гражданства по праву рождения. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

Республиканец заявил, что считает нелепым автоматическое предоставление гражданства, гарантированное 14-й поправкой. По его словам, США остаются единственной страной, в которой действует подобная норма.

"Если вы вступили одной ногой на территорию США – поздравляю, вы теперь гражданин США. Мы должны это прекратить", – сообщил Трамп.

Ранее политик подтвердил, что планирует ввести в стране чрезвычайное положение (ЧП) и использовать военных для борьбы с миграцией.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с Трампом пообещал, что Оттава усилит меры безопасности на границе двух стран.