Трамп заявил в Париже, что "мир сходит с ума"

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что "мир сходит с ума". Об этом он рассказал перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил ТАСС.

"Определенно складывается впечатление, что мир сейчас сходит с ума, и мы собираемся это обсуждать", – отметил Трамп.

Американский лидер прибыл в Париж, чтобы присутствовать на церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии. Он считает, что там происходит "настоящий бардак".