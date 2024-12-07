07 декабря, 20:28Политика
Трамп заявил в Париже, что "мир сходит с ума"
Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что "мир сходит с ума". Об этом он рассказал перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил ТАСС.
"Определенно складывается впечатление, что мир сейчас сходит с ума, и мы собираемся это обсуждать", – отметил Трамп.
Американский лидер прибыл в Париж, чтобы присутствовать на церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии. Он считает, что там происходит "настоящий бардак".