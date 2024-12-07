Трамп заявил, что США не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии

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Соединенные Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии. Об этом в социальной сети Truth Social заявил избранный президент США Дональд Трамп.

"Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться", – приводит его слова ТАСС.

Трамп назвал происходящее в Сирии бардаком. По словам избранного президента, боевики захватили несколько городов и "готовятся сделать большой шаг для свержения (президента Сирии Башара. – Прим. ред.) Асада".

Между тем министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял в интервью журналисту Такеру Карлсону, что Соединенные Штаты "подкармливают" некоторых курдских сепаратистов в Сирии. Россия, в свою очередь, планирует обсудить с представителями Турции и Ирана, как перекрыть каналы финансирования и вооружения исламистских группировок в Сирии.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате им удалось занять часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.