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Ситуация в Сирии, на территории которой правительственные силы противостоят наступлению боевиков, может стать еще опаснее, заявил глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

В ходе своего выступления на Дохийском форуме он также обратил внимание, что весь мир оказался удивлен происходящим. Причем удивительными являются не сами события, а то, с какой скоростью они развиваются, приводит его слова ТАСС.

"Эта ситуация может развиваться и стать еще более опасной", – подчеркнул премьер.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.

Накануне Вооруженные силы Сирии при поддержке российских ВКС также нанесли удары по скоплениям боевиков на севере и юге провинции Хама. Также в ночь на 7 декабря войска Сирии провели успешную операцию, разбив отряды террористов на севере провинции Хомс. Она была организована при поддержке сирийской и российской авиации, артиллерии и тяжелой техники.

