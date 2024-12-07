Армия Сирии разбила отряды террористов в провинции Хомс

Фото: ТАСС/Zuma

Войска Сирии провели успешную операцию, разбив отряды террористов на севере провинции Хомс. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны Сирии.

Операция была проведена при поддержке сирийской и российской авиации, артиллерии и тяжелой техники. Были уничтожены десятки террористов и большое количество их техники и вооружений.

Оставшиеся в живых боевики были дезорганизованы и бежали в панике. Сирийским силам удалось таким образом закрепиться в провинции.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.

Накануне Вооруженные силы Сирии при поддержке российских ВКС также нанесли удары по скоплениям боевиков на севере и юге провинции Хама.

Российское посольство в Дамаске напомнило находящимся в Сирии россиянам о возможности покинуть республику коммерческими рейсами в связи с обострением обстановки.