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США "подкармливают" некоторых курдских сепаратистов в Сирии. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Министр подчеркнул, что после эскалации кризиса в Сирии, была заключена договоренность: организовали астанинский формат с участием России, Турции и Ирана. Суть работы заключалась в том, чтобы помочь сирийцам прийти к согласию друг с другом и предотвратить усиление сепаратистских угроз.

"Это то, что американцы делают на востоке Сирии, когда они "подкармливают" некоторых курдских сепаратистов, используя прибыль от продажи нефти и зерна – ресурсов, которыми они пользуются", – подчеркнул Лавров.

Он выразил надежду на то, что ему удастся встретиться с главами МИД Турции и Ирана на международной конференции в Дохе в пятницу и обсудить ситуацию в Сирии и, в частности, необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений. Министр подчеркнул, что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо.

По словам Лаврова, договоренности 2019 и 2020 годов позволили Турции контролировать ситуацию в идлибской зоне деэскалации и отделить "Хайат Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация) от оппозиции, которая не является террористической и сотрудничает с Турцией.

Однако, по-видимому, этого еще не произошло, добавил глава МИД РФ.

Российская сторона также планирует обсудить с представителями Турции и Ирана, как перекрыть каналы финансирования и вооружения исламистских группировок в Сирии. Лавров отметил, что по информации из открытого доступа, среди поддерживающих эти группировки упоминаются, в частности, американцы, британцы и некоторые другие.

"Это сложная игра. В нее вовлечено много действующих лиц. Надеюсь, что запланированные на эту неделю встречи помогут стабилизировать ситуацию", – заявил Лавров.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. Тем не менее все обслуживающие учреждения города продолжают свою работу.

В ответ на это армия арабской республики совместно с российскими силами только за 1 декабря ликвидировала не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.

Кроме того, самолеты сирийских ВВС при поддержке российских ВКС нанесли удары по скоплениям террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате удалось уничтожить более 400 террористов, среди которых были и иностранцы.