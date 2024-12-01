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01 декабря, 16:13

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Министр туризма Сирии Мартини: учреждения в Алеппо продолжают предоставлять услуги

Министр туризма Сирии заявил, что все учреждения в Алеппо продолжают свою работу

Фото: ТАСС/АР/Ghaith Alsayed

Все обслуживающие учреждения в сирийском Алеппо продолжают свою работу, заявил министр туризма Сирии Мухаммед Рами Мартини.

"Алеппо не станет столицей терроризма. Все обслуживающие учреждения продолжают предоставлять свои услуги. Перемещенные лица получают всю необходимую помощь", – цитирует его слова газета "Аль-Ватан".

Сирийские боевики начали крупное наступление на правительственные войска 28 ноября. В настоящий момент им удалось занять часть районов Алеппо, впервые с 2016 года. При этом граждане России не пострадали в результате событий в Сирии.

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