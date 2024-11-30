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30 ноября, 17:33

Политика

Россияне не пострадали из-за событий в Сирии

Фото: ТАСС/Xinhua/ABACA

Граждане России не пострадали в результате событий в Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ в Сирии.

При этом российское посольство в Дамаске работает штатно, охрана усилена на постоянной основе.

Сирийские боевики начали крупное наступление на войска правительства в районе Алеппо. После захвата города город Урм-эль-Кубра им удалось занять часть районов Алеппо, впервые с 2016 года.

Затем, 30 ноября, российские ВКС нанесли удары по позициям радикалов, которые начали наступление в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате удалось уничтожить около 200 террористов.

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