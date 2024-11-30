30 ноября, 17:33Политика
Россияне не пострадали из-за событий в Сирии
Фото: ТАСС/Xinhua/ABACA
Граждане России не пострадали в результате событий в Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ в Сирии.
При этом российское посольство в Дамаске работает штатно, охрана усилена на постоянной основе.
Сирийские боевики начали крупное наступление на войска правительства в районе Алеппо. После захвата города город Урм-эль-Кубра им удалось занять часть районов Алеппо, впервые с 2016 года.
Затем, 30 ноября, российские ВКС нанесли удары по позициям радикалов, которые начали наступление в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате удалось уничтожить около 200 террористов.