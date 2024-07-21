Путин заявил, что РФ продолжит поддерживать Сирию в отстаивании суверенитета

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Владимир Путин заявил, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности. Он написал об этом в своем поздравлении президента Сирии Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По слова российского лидера, за прошедшие десятилетия Москва и Дамаск накопили большой опыт двустороннего сотрудничества в разных областях. Совместными усилиями достигнуты значительные успехи в борьбе с силами международного терроризма в Сирии, дополнил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать Сирийскую Арабскую Республику в стремлении к территориальной целостности страны и внутриполитической стабильности. Путин заверил, что развитие российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам двух народов. Оно направлено на упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях, заключил российский лидер.

В марте ВКС РФ уничтожили две базы террористов в Сирии и ликвидировали более 20 боевиков. По данным представителя ЦПВС, российские ВКС нанесли удар 5 марта в районе населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб. Террористы, по его словам, были причастны к обстрелам позиций сирийских правительственных сил.