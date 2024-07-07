Двадцать детей вернулись в РФ из Сирии при содействии омбудсмена Львовой-Беловой

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба Совета Федерации

Двадцать российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии, были возвращены в Россию при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу омбудсмена.

Очередная группа детей на борту ВКС России приземлилась на аэродроме Чкаловский 7 июля. По словам Львовой-Беловой, детям от 5 до 15 лет, из них семь девочек и 13 мальчиков. Они пройдут медобследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из центров Москвы, после чего встретятся со своими родственниками.

"Представители Московского государственного психолого-педагогического университета проведут экспертную оценку психологического состояния детей. Консультации психологов проводим и для законных представителей детей – в основном это их бабушки и дедушки", – добавила Львова-Белова.

На пути в Россию детей сопровождали сотрудники аппарата детского омбудсмена, врачи Центра судебно-медицинской экспертизы, Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н.И. Пирогова и Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.

Помощь в возвращении детей на родину также оказали сотрудники посольства РФ в Дамаске и российские военнослужащие в Сирии.

В пресс-службе омбудсмена подчеркнули, что работа по возвращению российских детей из Ближневосточного региона будет продолжена. Всего на сегодня при участии Львовой-Беловой в Россию удалось вернуть 566 детей из Сирии, Пакистана, Турции и Ирака.

Львова-Белова сообщала, что за период проведения спецоперации 70 детей воссоединились с родственниками на Украине. Очередная группа детей воссоединилась со своими родственниками на Украине при посреднической миссии Катара.

Владимир Путин подчеркнул, что работа по воссоединению детей из России и Украины должна быть вне политики. Эта деятельность должна быть исключительно гуманитарного характера, в приоритете остается воссоединение и счастье семей, добавил глава государства.