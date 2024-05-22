Львова-Белова: 70 детей воссоединились с родственниками на Украине за все время СВО

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За период проведения СВО 70 детей воссоединились с родственниками на Украине, еще шесть детей вернулись к близким в Россию. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

Также очередная группа детей воссоединится со своими родственниками на Украине при посреднической миссии Катара, отметила она. В Москву за ними приехала одна из мам и сопровождающий, говорится в материале.

По словам Львовой-Беловой, группа детей состоит из шести мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет, в том числе двух братьев. В мероприятии поучаствовал посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и представители Львовой-Беловой.

Детский омбудсмен добавила, что в столице Катара Дохе были зафиксированы списки из 29 детей, которые сейчас проживают в РФ. По ее словам, идет работа над их воссоединением с родными на Украине, также 11 детей, проживающих на Украине, ждут родственники в России.

Львова-Белова поблагодарила международный комитет Красного Креста и государственный пограничный комитет Белоруссии за оказанную помощь в передаче детей.

Ранее исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что вернувшиеся из РФ на Украину дети хотят уехать обратно. Он считает, что в России для детей были созданы лучшие условия, из-за чего они видели себя там "лучше реализуемыми".