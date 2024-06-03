Львова-Белова: усыновление детей из РФ иностранцами скоро прекратится

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За два года число российских детей, усыновленных иностранцами, сократилось на 90%, а в конечном итоге результат достигнет 100% сокращения. Это следует из доклада уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"В 2023 году, согласно сведениям федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК, иностранными гражданами усыновлено лишь 0,27% детей (6) от общей численности несовершеннолетних, переданных на усыновление (2 243). Снижение составляет более чем 89% по сравнению с 2022 годом (6 детей в 2023 году, 57 детей – в 2022 году)", – следует из опубликованного на сайте доклада.

В 2023 году детей в России усыновляли граждане Италии (5) и Франции (1). С ними у России заключены договоры о сотрудничестве в области усыновления детей.

По данным омбудсмена, на сокращение усыновлений иностранцами повлияет международная обстановка и существенные изменения в двусторонних отношениях РФ с другими странами.

Ранее стало известно, что законопроект о запрете на усыновление в страны с разрешенной сменой пола был проработан со всеми профильными министерствами и ведомствами. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев пояснил, что инициатива защищает права на сохранение идентичности.

