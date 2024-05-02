Суд удовлетворил иск о лишении родительских прав матери, убившей своего ребенка в поезде

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Чеховский городской суд Московской области удовлетворил исковое заявление Юго-Западной транспортной прокуратуры о лишении родительских прав женщины, убившей в апреле 2023 года в поезде своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что у женщины было трое детей. От первого малыша она отказалась и дала согласие на его усыновление. Второго ребенка, которого она родила через год после первого, оставила в грудном возрасте у своего бывшего опекуна, который позднее оформил на себя отцовство.

В 2023 году гражданка родила третьего сына и убила его в вагоне электропоезда. За это преступление она была осуждена Лефортовским районным судом Москвы на 3 года с отбыванием в колонии общего режима.

Суд не стал учитывать в качестве смягчающего обстоятельства наличие на иждивении подсудимой малолетнего ребенка (второго сына), поскольку свои родительские обязанности в отношении его она не исполняла.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Тело новорожденного мальчика обнаружили утром 24 апреля 2023 года в электричке на шоссе Фрезер в Москве. Мертвого младенца со следами насильственной смерти оставили в санузле электропоезда.

После этого СК Москвы возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

В ходе расследования выяснилось, что 24-летняя девушка родила ребенка в санузле электрички. Затем, по информации следователей, она убила ребенка и оставила его тело в вагоне поезда.