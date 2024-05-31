Путин: работа по воссоединению украинских детей должна быть вне политики

31 мая, 16:25Общество
Фото: ТАСС/Александр Казаков
Работа по воссоединению детей из России и Украины должна быть вне политики. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Глава государства подчеркнул, что в приоритете остается воссоединение и счастье семей. Эта работа должна быть исключительно гуманитарного характера, сказал президент.
В свою очередь, омбудсмен рассказала, как идет работа по воссоединению детей с их родственниками в период СВО. Выслушав ее, президент России ответил, что украинские дети оказались на территории РФ, так как их спасали от обстрелов и выводили из зоны боевых действий.
Львова-Белова подчеркнула, что в Киеве не говорят о воссоединении семей, потому что тогда станет ясно, что это не имеет отношения к "захвату детей", а связано с военными действиями и семейными ситуациями.
Путин ответил, что нужно работать над возвратом детей их родственникам, не обращая внимания на "политические игрища" вокруг обвинений в якобы захвате несовершеннолетних.
Ранее Львова-Белова заявила, что за период специальной военной операции 70 детей воссоединились с семьями на Украине. Еще шесть детей вернулись к близким в Россию. Кроме того, очередная группа детей воссоединится со своими родственниками на Украине при посреднической миссии Катара, заключила она.
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