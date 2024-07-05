Истребитель Typhoon опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС РФ в Сирии

Фото: depositphotos/adameq2

Истребитель Typhoon коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

Инцидент произошел утром 3 июля над районом Эт-Танф сирийской провинции Хомс. По словам Попова, российский летчик своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения, продемонстрировав высокий профессионализм.

В июне Финляндия заподозрила российский самолет в нарушении воздушного пространства страны в Финском заливе. Утверждалось, что самолет якобы находился в воздушном пространстве около 2 минут, в 2,5 километра от государственной границы.

Позже МИД Финляндии связался с посольством РФ в Хельсинки, запросив разъяснений касательно этого инцидента.

