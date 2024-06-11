МИД Финляндии запросил у РФ разъяснения по ситуации с российским самолетом

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство иностранных дел Финляндии связалось с посольством РФ в Хельсинки, запросив разъяснений касательно подозрений в нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщается на странице МИД в соцсети X.

"МИД Финляндии связался с посольством РФ в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства", – говорится в публикации ведомства.

Российский самолет заподозрили в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе 10 июня. По данным финского оборонного ведомства, самолет якобы находился в воздушном пространстве около 2 минут, в 2,5 километра от государственной границы.

В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что самолеты ВКС РФ совершили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Так, над водами трех морей пролетели российские ракетоносцы ТУ-95МС и бомбардировщики ТУ-22М3.