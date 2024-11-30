ВКС России атаковали перешедших в наступление под Алеппо в Сирии боевиков

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ВКС России за прошедшие сутки уничтожили не менее 200 боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и других группировок, которые перешли в наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"Центром по примирению враждующих сторон фиксируется продолжение обострения обстановки в Сирийской Арабской Республике вследствие перехода террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб", – приводит его слова ТАСС.

Игнасюк уточнил, что ВКС РФ оказывают поддержку Сирийской арабской армии, нанося ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, а также по пунктам управления, складам и позициям артиллерии террористов. По его словам, за прошедшие сутки было уничтожено не менее 200 боевиков.

Наступление сирийских повстанцев в районе Алеппо началось 27 ноября. Правительственные войска ведут борьбу с боевиками при поддержке российских ВКС.

Источники Associated Press сообщили, что повстанцы уже вошли в Алеппо, что произошло впервые с 2016 года. По данным издания, сирийские повстанцы прорвались на западную окраину города и вступили в столкновения с войсками правительства.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности. По словам российского лидера, за прошедшие десятилетия Москва и Дамаск накопили большой опыт двустороннего сотрудничества в разных областях.

Президент РФ подчеркивал, что развитие российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам двух народов.