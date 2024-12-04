МИД РФ осудил террористическое нападение боевиков на Сирию

Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed

Россия решительно осуждает нападение боевиков на Сирию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа", – передает словам дипломата ТАСС.

Захарова уверена, что на подобную атаку они бы не решились без поддержки со стороны внешних сил, которые стремятся спровоцировать сирийцев на новый виток конфронтации. Она подчеркнула, что РФ солидарна с народом и руководством Сирии. Так, Москва поддерживает усилия властей по противодействию террористам и восстановлению территориальной целостности страны.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли весь город Алеппо, что случилось впервые с 2016 года. В ответ на это армия арабской республики при содействии РФ начала наносить удары по позициям террористов.

Позже боевики направились в сторону Хамы, пятого в списке крупнейших городов страны. Для предотвращения захвата туда прибыло крупное военное формирование армии Сирии.

