SANA: сирийская армия направила в город Хама крупное подкрепление

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В сирийский город Хама было направлено армией страны крупное подкрепление, чтобы не допустить захвата населенного пункта боевиками террористических формирований. Об этом сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на источник.

"В город Хама прибыло крупное военное подкрепление, чтобы усилить подразделения на передовой и противостоять любой попытке нападения, которая может быть предпринята вооруженными террористическими формированиями", – рассказал собеседник агентства.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.

Самолеты сирийских ВВС при поддержке российских ВКС нанесли удары по скоплениям террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате ликвидированы более 400 террористов, среди них были иностранцы.