AP: наступление повстанцев в Сирии может втянуть Турцию в конфликт с РФ

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Наступление повстанцев в Сирии может втянуть Турцию в конфликт с РФ, сообщает News.ru со ссылкой на публикацию Associated Press.

По данными СМИ, Москва и Анкара имеют свои собственные интересы в регионе, поэтому дестабилизация в Сирии может привести к тяжелому конфликту между странами.



Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо, что случилось впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.

