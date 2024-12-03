Путин обсудил с президентом Турции Эрдоганом обстановку в Сирии

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого они обсудили обострившуюся обстановку в Сирии. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

Российский президент обратил внимание на необходимость скорейшего прекращения террористических атак радикальных группировок против Сирии, а также подчеркнул важность оказания полноценной поддержки законных властей сирийского государства по восстановлению стабильности на всей территории страны.

В этой связи Путин и Эрдоган выступили за усиленное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. В ходе разговора стороны отметили ключевое значение плотного сотрудничества Москвы, Анкары и Тегерана в вопросе нормализации обстановки в Сирии, а также договорились продолжать контактировать друг с другом в контексте поиска шагов по решению сирийского кризиса.

Кроме того, президенты обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся развития российско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.

Самолеты сирийских ВВС при поддержке российских ВКС нанесли удары по скоплениям террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате ликвидированы более 400 террористов, среди них были иностранцы.