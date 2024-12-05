Песков заявил, что РФ очень внимательно наблюдает за происходящим в Сирии

Фото: kremlin.ru

Москва очень внимательно наблюдает за происходящим в Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В зависимости от оценки ситуации можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, с тем, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу", – цитирует пресс-секретаря президента РФ RT.

Он подчеркнул, что Кремль находится в постоянном контакте с сирийскими властями.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.

Самолеты сирийских ВВС при поддержке российских ВКС нанесли удары по скоплениям террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате ликвидированы более 400 террористов, среди них были иностранцы.