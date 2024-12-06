06 декабря, 13:50Политика
ВС Сирии и ВКС РФ ударили по боевикам в провинции Хама
Фото: depositphotos/leo_altman
Вооруженные силы Сирии при поддержке российских ВКС нанесли удары по скоплениям боевиков на севере и юге провинции Хама, пишет Минобороны арабской республики на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
В результате удалось ликвидировать и ранить десятки террористов, уничтожить военную технику и их транспортные средства.
Сирийские боевики начали свое наступление на правительственные силы 27 ноября. В результате они заняли крупнейший город Сирии Алеппо. Позже террористы направились в сторону города Хама, для предотвращения его захвата туда прибыли крупные военные силы правительственных войск.
Однако 5 декабря армия Сирии была вынуждена отступить за его пределы, чтобы сохранить жизни мирных жителей. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ внимательно следит за событиями в Сирии.