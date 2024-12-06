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Курдские войска "Силы демократической Сирии", которые поддерживаются Соединенными Штатами, захватили подконтрольный сирийским властям город Дейр-эз-Зор, расположенный на северо-востоке страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности.

Других подробностей агентство не приводит.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США "подкармливают" некоторых курдских сепаратистов в Сирии. Министр подчеркнул, что после эскалации кризиса в Сирии была заключена договоренность: организовали астанинский формат с участием России, Турции и Ирана.

Суть работы заключалась в том, чтобы помочь сирийцам прийти к согласию друг с другом и предотвратить усиление сепаратистских угроз, отметил он.

Глава МИД отметил, что российская сторона также планирует обсудить с представителями Турции и Ирана, как перекрыть каналы финансирования и вооружения исламистских группировок в Сирии. Лавров отметил, что, по информации из открытого доступа, среди поддерживающих эти группировки упоминаются, в частности, американцы, британцы и некоторые другие.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.

Самолеты сирийских ВВС при поддержке российских ВКС нанесли удары по скоплениям террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате ликвидированы более 400 террористов, среди них были иностранцы.