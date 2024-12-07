Байден дважды за месяц приказал нанести удары по КСИР в Сирии

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Американский президент Джо Байден в ноябре дважды отдавал приказы о нанесении ударов по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо Байдена конгрессу США.

Соответствующие распоряжения глава Белого дома отдал 11 и 26 ноября. По его словам, удары были направлены на штаб-квартиры КСИР, центры командования и управления, хранения оружия, подготовки и логистической поддержки.

Джо Байден подчеркнул, что ноябрьские удары США стали следствием нападений на американские объекты и персонал в Сирии. Эти нападения угрожали жизням военнослужащих и коалиционным силам во главе с Вашингтоном, добавил он.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял в интервью журналисту Такеру Карлсону, что Соединенные Штаты "подкармливают" некоторых курдских сепаратистов в Сирии.

Россия, в свою очередь, планирует обсудить с представителями Турции и Ирана, как перекрыть каналы финансирования и вооружения исламистских группировок в Сирии. Лавров отметил, что по информации из открытого доступа, среди поддерживающих эти группировки упоминаются, в частности, американцы, британцы и некоторые другие.