NYT: Иран эвакуирует своих военных и дипломатов из Сирии

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Иран приступил к эвакуации части своих дипломатов и военных советников из Сирии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, некоторые военнослужащие иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уже были перемещены в Иран и Ливан.

Источники издания также заявляют, что территорию Сирии покинули ряд дипломатических работников Ирана с членами своих семей и простые иранские граждане. Часть их них направили на самолетах в Тегеран, других – наземным транспортом в Ирак, Ливан и сирийский порт Латакия.

Ранее российское посольство в Дамаске напомнило находящимся в Сирии россиянам о возможности покинуть республику коммерческими рейсами в связи с обострением обстановки.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря ликвидировала не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.