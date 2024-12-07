Фото: kremlin.ru

Чиновники из Египта и Иордании призывали президента Сирии Башара Асада уехать из страны и сформировать правительство в изгнании. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждает газета, Асад находился в Сирии на момент 6 декабря, однако его жена и дети выехали в Россию на прошлой неделе.

В материале также заявляется, что президент Сирии просил Турцию вмешаться в ситуацию, чтобы остановить повстанцев. Он также обращался за вооружением и разведподдержкой к Египту, Иордании, Ираку и ОАЭ, однако получил отказ.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.

Самолеты сирийских ВВС при поддержке российских ВКС позже нанесли удары по скоплениям террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате ликвидированы более 400 террористов, среди них были иностранцы.