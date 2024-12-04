Reuters: ЕС и Киев выступят против любых мирных предложений Трампа

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Украинские власти, члены Евросоюза и некоторые американские законодатели выступят против предложений избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, поскольку в возможном плане не будет пункта по вступлению Украины в НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам аналитиков и бывших сотрудников спецслужб, предложения Трампа "столкнутся с противодействием со стороны Владимира Зеленского". Президент Украины назвал вступление страны в Альянс основным пунктом своего "плана", подчеркнуло агентство. Источники считают, что в руководстве стран ЕС и Конгрессе США также будут устраивать препятствия новому главе Белого дома.

По данным издания, в результате у Трампа может оказаться меньше рычагов давления, чем он хотел, чтобы "заставить Киев сесть за стол переговоров", поскольку союзники Украины уже выразили готовность увеличить военную помощь, а американский президент Джо Байден "продолжает отправлять оружие".

Ранее администрация Трампа опубликовала план по урегулированию конфликта на Украине. Он исключает на 10 лет принятие страны в НАТО. План также затрагивает вопрос снятия санкций против России.

Россия неоднократно подчеркивала, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что страна настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

