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План администрации избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине исключает на 10 лет принятие страны в НАТО. Документ, опубликованный на сайте института "Америка прежде всего" (AMFI), его составил спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Опубликованный план также затрагивает вопрос снятия санкций против России.

"Президенту США и другим лидерам НАТО необходимо отсрочить членство Украины в Альянсе на 10 лет в обмен на мирное соглашение с гарантиями безопасности. Кроме того, нужно прекратить изоляцию России и снять с нее ограничения", – говорится в документе.

По словам Келлога, украинский кризис является "предотвратимой трагедией", отчасти вызванной некомпетентностью действующего президента США Джо Байдена как мирового лидера.

Ранее СМИ писали, что помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассматривает ряд предложений по урегулированию конфликта на Украине. Среди предложений есть и предусматривающее сохранение за Россией утраченных Украиной территорий в обмен на членство страны в НАТО. При этом в окружении Трампа мало людей, поддерживающих идею приглашения Украины в Альянс в ближайшее время.

Между тем Россия неоднократно подчеркивала, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что страна настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.