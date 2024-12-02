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В Евросоюзе растет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Динамика на фронтах понятна. Понятен также процесс, который происходит на Украине. Есть усталость от Зеленского. Эта усталость растет", – сказал он.

При этом настроения в Европе относительно украинского конфликта также меняются – в этой части света уже не принимают такой постоянной войны, отметил официальный представитель Кремля.

По версии Владимира Путина, Зеленский остается лидером страны, так как его время еще не подошло. Однако, уверен президент, на него повесят все непопулярные решения, а затем Запад избавится от него. Это может случиться в первой половине 2025 года, заявил Путин.

