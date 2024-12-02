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Украинский президент Владимир Зеленский признал нехватку сил в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) для возврата утраченных территорий военным путем. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Kyodo.

В связи с этим лидер Украины указал на необходимость поиска дипломатическое решения для мирного урегулирования конфликта. При этом он отметил, что переговоры состоятся лишь тогда, когда Киев будет понимать, что находится в достаточно сильной позиции. Это, по его словам, позволит избежать "нового вторжения" России.

Зеленский также обратил внимание на то, что конфликт на Украине перешел в "сложный период", так как российская сторона активно наступает на Донбассе.

Ранее в Киеве заявляли, что для возвращения к переговорам по урегулированию конфликта на Украине необходимо вернуться к границам 2022 года. После этого украинская сторона будет настаивать на возвращении к границам 1991 года.

Однако недавно глава офиса украинского президента Андрей Ермак предположил, что Украина может начать мирные переговоры с Россией, не настаивая на отводе российских войск к границам 1991 года. Но он объяснил, что плодотворные переговоры возможны только тогда, когда противоборствующие стороны готовы прекратить бои.

Власти РФ в ответ на это неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

