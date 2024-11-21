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Украинский президент Владимир Зеленский признал, что у Киева нет необходимых сил для выхода на границы 1991 года. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Мы понимаем, что на данный момент у нас нет достаточный силы, чтобы с оружием в руках отбросить (РФ. – Прим. ред.) на линию 1991 года", – цитирует Зеленского ТАСС.

Вместе с тем Киев не собирается юридически отказываться от утраченных территорий, добавил он. В частности, Украина готова "вернуть Крым дипломатическим путем", отметил Зеленский.

Ранее в Киеве заявляли, что для возвращения к переговорам по урегулированию конфликта на Украине необходимо вернуться к границам 2022 года. После этого украинская сторона будет настаивать на возвращении к границам 1991 года.

Власти РФ в ответ на это неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.