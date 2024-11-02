Лавров: чем дольше Украина срывает договоренности, тем меньше территорий у нее остается

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Чем больше Украина срывает договоренности, тем меньше территорий останется за ней. Об этом предупредил глава МИД России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

"Февраль 2014 года: если бы выполнили по-честному то, о чем договорились, ничего бы не произошло, и Крым был бы в составе Украины. <...> Им не терпелось поскорее сменить власть. Февраль 2015-го – минские договоренности. Если бы они выполнили, да, Крым уже ушел к тому времени, но осталась бы Украина в границах, включая весь Донбасс", – объяснил он.

Однако Киев отказался предоставить особый статус части Донбасса, поскольку он дал бы возможность местным жителям говорить на русском языке, добавил Лавров.

Кроме того, была возможность урегулировать конфликт через стамбульские договоренности весной 2022 года, напомнил дипломат. Однако и в тот раз Киев отказался идти на компромисс, о чем не раз говорил Владимир Путин. Теперь же реалии стали другими, и таких условий, как в 2022 году, уже не будет, резюмировал министр.

Сценарий окончания украинского конфликта вничью вряд ли позволит надежно обеспечить интересы каждой стороны, отметил ранее Лавров.

Москва готова рассмотреть любые варианты для мирного урегулирования ситуации по Украине, исходя из той обстановки, которая складывается на земле, заявлял Путин. По его словам, руководство Украины не хочет начинать переговоры, так как это приведет к отмене военного положения и организации выборов президента.

