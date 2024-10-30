Песков назвал вбросом данные о переговорах по прекращению ударов по энергообъектам Украины

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Даже "самые солидные издания", вроде Financial Times, осуществляют вбросы, которые не имеют отношения к реальности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю публикацию газеты о переговорах России и Украины по прекращению взаимных ударов по энергообъектам.

Ранее FT сообщила, что между странами идут "очень ранние переговоры" на эту тему. При этом Москва вряд ли пойдет на подобную сделку до тех пор, пока в Курской области находятся ВСУ. В материале отмечается, что подобные переговоры проходили в августе, но были сорваны из-за вторжения Украины в российский регион.

Кроме того, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, газета отметила, что в последние недели Россия и Украина уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой разведывательными службами стран.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы конфликта с Россией.